Nations League, TRE GIOCATORI lasciano il ritiro dell’Inghilterra. Ecco il COMUNICATO

Nations League, TRE GIOCATORI lasciano il ritiro dell’Inghilterra rinunciando a partecipare alle partite della Nations League

La Nations League è alle porte, e per l’Inghilterra tre giocatori hanno alzato bandiera bianca causa infortunio. Il comunicato della FA.

IL COMUNICATO – Morgan Gibbs White, Ezri Konsa e Kobbie Mainoo hanno riportato infortuni per i rispettivi club nel fine settimana e sono stati esclusi dalle partite dei Three Lions della UEFA Nations League contro Grecia e Finlandia. Tutti gli altri 22 giocatori si trovano al St. George’s Park e per il momento non sono previste ulteriori aggiunte