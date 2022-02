Nazionale, Accorsi: «Mancini ha portato uno spirito nuovo, raro e prezioso»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attore Stefano Accorsi ha parlato del trionfo della Nazionale italiana a Euro 2020

Stefano Accorsi, noto attore italiano, è stato la voce narrante del docufilm sulla Nazionale Sogno Azzurro e ha parlato del trionfo a Euro 2020 in una intervista a La Gazzetta dello Sport.

SPIRITO NUOVO – «E lì ho avuto la sensazione che il c.t., portando in Nazionale il suo gruppo di amici, a partire da Vialli, abbia trasmesso ai ragazzi uno spirito nuovo, raro e prezioso. Ho ammirato molto quello che ha fatto, andando oltre tecnica e tattica, riuscendo a trasmettere davvero il senso del gruppo oltre la retorica. Un’intuizione che probabilmente ha fatto sul campo la vera differenza, qualcosa di strategico ma anche una bella poesia. Ed è stato giusto che abbiamo vinto».

PLAYOFF MONDIALI – «Siamo in pieno campionato e saranno stanchissimi… Trovare quella concentrazione e quella disponibilità che hanno avuto per l’Europeo non sarà semplice, ma a me piace pensare che quello spirito riaffiori, proprio perché si tratta di un momento di difficoltà. Io ci spero, se lo meritano».