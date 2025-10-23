 Nedved sorprende tutti: sentite cosa ha detto in vista di Roma Viktoria Plzeň - Calcio News 24
Nedved sorprende tutti: sentite cosa ha detto in vista di Roma Viktoria Plzeň

4 minuti ago

Nedved, direttore tecnico delle nazionali, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione

Pavel Nedved, direttore tecnico delle nazionali ceche, ha parlato a Sky Sport in occasione della sfida tra AS Roma e Viktoria Plzeň questa sera. ‹Ho cominciato in questa squadra quando avevo 14 anni – ha detto – mi ha fatto piacere accompagnarla qui a Roma; massimo rispetto per i romanisti›.


Sul passato: ‹Il derby? È stato bellissimo giocare qui tutti i derby, sono state le partite più difficili della mia vita calcistica›.


Poi, parlando del Plzeň: ‹Stanno cambiando modulo di gioco, si stanno abituando a giocare a quattro, hanno qualche problema a livello di infortuni ma è una squadra buona per il campionato ceco, per l’Europa League bisogna vedere. Hanno giocatori interessanti, ma non tutti purtroppo sono di nazionalità ceca; gli stranieri sono interessanti›.


Infine, un commento sull’allenatore della Roma: ‹Gian Piero Gasperini fa un gioco fantastico e offensivo; siete fortunati a Roma ad avere un allenatore del genere, lo trovo un allenatore di livello mondiale, assoluto›.
Nedved ha inoltre aggiunto riguardo al campionato: ‹Il livello si è alzato, quello del gioco è molto migliorato, però vedo l’Inter davanti a tutte›.


Riguardo alla Juventus FC, nonostante la sconfitta, ha commentato: ‹Credo ci sia stata una prestazione d’orgoglio ieri, so quanto è difficile vestire quei colori; bisogna essere al 100% sempre e non si può sopravvivere, hanno bisogno di tempo per tornare la Juve vera›.

