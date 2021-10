Nela sulla Juventus: «I bianconeri sono una squadra operaia»

Nell’intervista esclusiva che ha rilasciato a calcionews24 Sebino Nela ha parlato anche della Juventus

In un’intervista esclusiva rilasciata a calcionews24 Sebino Nela ha parlato anche della situazione della Juventus, ecco le sue parole.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE A SEBINO NELA

JUVE – «Il periodo è questo, i bianconeri sono una squadra da combattimento, operaia… A volte ti va bene e vinci 1-0, altre volte come ieri arrivano brutte sconfitte. Ma il Sassuolo gioca bene. In mezzo al campo Allegri non ha tanta qualità e deve sperare che qualcuno lì davanti segni, soprattutto Dybala. Gli altri non sono da grandissima squadra, e mi riferisco anche a Chiesa, nonostante sia quello che si dà più da fare. La dirigenza deve intervenire sul mercato e pensare al futuro in particolare in difesa: Bonucci e Chiellini sono avanti con l’età. Prima la Juve vinceva sempre anche a causa del basso livello del campionato, ma ora la musica è cambiata».