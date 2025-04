Venezia Monza, Nesta si sfoga: «Abbiamo preso un goal da stupidi! Sul futuro succederà questo»

Alessandro Nesta ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo Venezia Monza di oggi. Le parole del tecnico rossoblu

Alessandro Nesta, allenatore dei lombardi, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Venezia Monza di Serie A.

LE PAROLE – « Abbiamo difeso bene entrambi, rischiando poco la giocato, soprattutto per la classifica. Nel secondo tempo prendiamo un gol stupido… Non lo so. Quello che dico sempre. Oggi sono arrabbiato con la squadra. Il gruppo deve essere forte e solido sotto tutti i punti di vista. Il Monza sta cambiando: la squadra è partita con un grande progetto. È stata costruita e smontata. La perdita del Presidente ha pesato tanto nell’economia del club. Bisogna gestire i soldi in modo corretto e prendere una nuova strada per ricostruire un nuovo futuro».