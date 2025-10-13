Neymar Inter, Romano a sorpresa: «E’ stato proposto ai nerazzurri e ad un’altra big in Serie A!». Le ultimissime

Neymar Inter, Fabrizio Romano svela uno scenario di mercato: «E’ stato proposto ai nerazzurri e ad un’altra big in Serie A!». Le ultime

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la scorsa estate il fuoriclasse brasiliano sarebbe stato offerto a diversi club di Serie A, tra cui Napoli e Inter. L’indiscrezione risale a maggio, quando la dirigenza nerazzurra stava valutando altri profili – come Ademola Lookman – e decise di non approfondire la trattativa.

Nessuna società italiana, dunque, ha affondato il colpo, ma i rapporti con l’entourage del giocatore restano cordiali. Per il momento Neymar ha scelto di restare al Santos, ma con il contratto in scadenza e il Mondiale alle porte, il suo futuro tornerà inevitabilmente al centro delle cronache di mercato nei prossimi mesi.

CALCIOMERCATO INTER – «Attenzione a un nome circolato negli ultimi giorni, quello di Neymar. Quello che mi risulta è che intorno a maggio è stato offerto soprattutto al Napoli, come riportato dalla Gazzetta. Ma prima che Neymar avesse i nuovi problemi fisici è successo, il Napoli ha valutato e poi fatto altre scelte, ma non è mai stato vicino. Neymar è stato proposto anche ad altre squadre in Italia. Anche all’Inter è stato proposto come possibile opportunità. Si pensava che il club ragionasse su un giocatore diverso, è stato trattato Lookman. Poi il club non ha più preso quel tipo di giocatore ecco. Nessuno però ha realmente deciso di procedere. I rapporti tra l’agente e i due club restano molto buoni, ma Neymar per ora ha deciso di rimanere al Santos. Il suo contratto coi brasiliani però scade e sicuramente verrà riproposto nei prossimi mesi, sarà una questione da tenere d’occhio. In Italia e all’estero, c’è tanto movimento attorno a Neymar, è un’opportunità, anche in vista del Mondiale».

