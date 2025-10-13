Calciomercato Inter: c’è questo club di Bundesliga sulle tracce di Bisseck. Il futuro del difensore tedesco è quanto mai incerto

Il futuro di Yann Bisseck all’Inter sembra farsi sempre più incerto. Dopo una stagione da protagonista sotto la guida di Simone Inzaghi, in cui si era ritagliato uno spazio importante e aveva conquistato la fiducia dell’ambiente, il suo percorso in nerazzurro potrebbe interrompersi prima del previsto. Con l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina, le gerarchie nel reparto difensivo sono cambiate radicalmente, relegando il centrale tedesco classe 2000 a un ruolo marginale.

I numeri di questo avvio di stagione sono emblematici: per lui solo 90 minuti in campo nella sfortunata sconfitta di campionato contro l’Udinese e altri 67 minuti in Champions League contro lo Slavia Praga. Bisseck è gradualmente scivolato indietro nelle preferenze del tecnico rumeno, che nel ruolo di braccetto destro della difesa gli ha preferito da subito Manuel Akanji, ottenendo le risposte che cercava. Questa drastica riduzione del minutaggio ha innescato la preoccupazione del giocatore, che teme di perdere il treno per la nazionale maggiore. Dopo aver assaporato la convocazione grazie alle sue performance con Inzaghi, ora Bisseck vede a rischio un posto nella Germania del ct Nagelsmann in vista del Mondiale.

Di conseguenza, l’ipotesi di un addio già a gennaio si fa concreta. Se in estate il corteggiamento del Crystal Palace non aveva convinto l’Inter, ora i segnali provenienti dalla Germania sembrano più seri. Secondo la Bild, l’Eintracht Francoforte si è mosso concretamente, avviando i contatti tra il proprio ds, Markus Krösche, e l’entourage del difensore. Non è un interesse nuovo: il club tedesco lo aveva già trattato ai tempi dell’Aarhus, prima che l’Inter lo acquistasse per 7 milioni di euro. Forte di un contratto fino al 2029, l’Inter valuta il suo cartellino tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che l’Eintracht dovrà avvicinare per trasformare il suo vecchio interesse in un acquisto.