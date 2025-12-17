Neymar, la notizia ha del clamoroso! Addio al Santos e inserimento di quella rivale? Dalla Spagna dicono non hanno dubbi

Neymar, che notizia bomba sul brasiliano! Pronto l’addio al Santos e spunta l’inserimento di una rivale? Dalla Spagna…

Il destino di Neymar Jr. resta avvolto nell’incertezza e dovrà essere chiarito entro poche settimane. Il contratto che lo lega al Santos scadrà a fine dicembre 2025 e, nonostante l’ottimismo mostrato pubblicamente, la firma sul rinnovo non è ancora arrivata. Quella che sembrava una semplice formalità si è trasformata in un intrigo di mercato, complice l’inserimento di una rivale storica pronta a strappare il fuoriclasse brasiliano al club che lo ha cresciuto.

Il pressing del Flamengo e le difficoltà del Santos

Secondo quanto riportato da Marca, il Flamengo si è inserito con decisione nella trattativa. Reduce dalla vittoria del campionato brasiliano e della Copa Libertadores, il club di Rio sogna di aggiungere Neymar come ciliegina sulla torta. Alcuni giocatori rubronegro stanno esercitando un pressing costante sul numero 10 per convincerlo a lasciare Vila Belmiro e unirsi alla corazzata carioca. Dall’altra parte, il presidente del Santos, Marcelo Teixeira, predica calma ma ammette le difficoltà economiche: «Il rinnovo di Neymar è una priorità. Tutto dipende dal budget che abbiamo fissato e che dobbiamo rispettare. Stiamo lavorando per trovare un terreno comune e prolungare l’accordo fino al 2026».

Un sogno chiamato Mondiale 2026

Il 2025 di Neymar è stato un anno da eroe ferito. Tornato al Santos dopo il grave infortunio al ginocchio, ha collezionato 28 presenze e 11 gol, risultando decisivo per la salvezza del club. Nonostante i problemi fisici, ha giocato le ultime tre gare di campionato con una lesione al menisco, segnando quattro reti fondamentali contro Sport Recife e Juventude. Tutto questo ha un obiettivo preciso: convincere Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, a riportarlo in Seleção per i Mondiali del 2026. Neymar non indossa la maglia verdeoro dall’ottobre 2023, ma i prossimi mesi saranno cruciali per dimostrare di essere ancora il giocatore capace di firmare 79 gol in 128 partite con la Nazionale.

