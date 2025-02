Neymar, il gesto dei giocatori del Botafogo fa impazzire il web: arriva la risposta dell’ex Barcellona – VIDEO

Neymar, una vera e propria star in Brasile: pure gli avversari chiedono la foto insieme all’ex stella del Barcellona. Il VIDEO dell’accaduto

Neymar sta vivendo una seconda giovinezza al Santos, e gli onori sono tanti: non soltanto da parte di tutto il mondo bianconero, ma anche per quanto concerne gli avversari. Tutti vogliono almeno una foto con l’idolo ex Barcellona.

neymar tirando foto com o time do botafogo-sp pic.twitter.com/IWVtrUHwfX — out of context brasileirão (@oocbrsao) February 6, 2025

Infatti alla fine della partita tra Santos e Botafogo, i giocatori avversari hanno chiesto a Neymar di fare una foto insieme.