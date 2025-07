Nico Williams, il retroscena sul suo no al Barcellona: non gli è piaciuta un’ingerenza dei catalani

Nico Williams, dietro al suo rifiuto del Barcellona e il rinnovo con l’Athletic Bilbao ci sarebbero le ingerenze della dirigenza blaugrana

Il rinnovo di contratto di Nico Williams con l’Athletic Bilbao, firmato a inizio estate fino al 2035, continua a far discutere. A settimane di distanza dall’annuncio ufficiale, emergono retroscena che spiegano il mancato trasferimento dell’esterno classe 2002 al Barcellona, nonostante l’interesse concreto del club blaugrana.

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, una figura interna all’organigramma del Barça avrebbe contattato direttamente il giocatore per convincerlo a cambiare agente. L’obiettivo era rompere lo storico legame con Felix Tainta, manager che segue i fratelli Williams sin dagli esordi, per affidarsi a un nome di peso internazionale come Jorge Mendes o Pini Zahavi. Un passo considerato strategico per facilitare il trasferimento, ma che ha avuto l’effetto opposto.

La famiglia Williams, molto legata a Tainta, avrebbe reagito con fastidio all’ingerenza e alla richiesta ritenuta inaccettabile, arrivando a chiudere ogni dialogo col Barcellona. Da quel momento in poi, la trattativa – che era in fase avanzata e vedeva un’intesa economica sempre più vicina tra i due club – si è arenata. Dall’altra parte, il Barça avrebbe puntato il dito proprio contro Tainta, accusandolo di aver rallentato le negoziazioni in seguito alla decisione dell’Athletic di prolungare il contratto del giocatore con un ingaggio ritoccato al rialzo.

A dimostrazione della concretezza dell’interesse catalano, Sport rivela anche che era già stato riservato un posto in una clinica privata di Barcellona per sottoporre Nico Williams alle visite mediche. Ma quel trasferimento non si è mai concretizzato: il giocatore ha deciso di restare al San Mamés, legandosi al club con cui è cresciuto e dove è diventato uno dei protagonisti della Liga e della Nazionale spagnola. Una scelta di cuore, ma anche d’identità, che chiude – almeno per ora – le porte al grande salto.