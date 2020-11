Niente Italia per Immobile: il bomber resta a Roma

Ciro Immobile non potrà prendere parte al ritiro della Nazionale italiana

Brutte notizie per Ciro Immobile, il quale non potrà raggiungere la Nazionale. Il centravanti della Lazio è in attesa del risultato dell’ultimo tampone (non ci sono comunicazioni ufficiali in merito) ma, secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’esito sembra essere nuovamente positivo. Il test è stato processato da Futura Diagnostica, il laboratorio di Avellino a cui si è affidata la Lazio per le gare di Serie A. Il giocatore aveva riscontrato tampone positivo ai test effettuati presso il Campus Biomedico di Roma, costringendolo all’isolamento da parte dell’Asl. Ora la Lazio e la Nazionale, qualora venisse confermata la positività, dovranno attendere altro tempo e il CT Mancini (anche lui in isolamento e indisponibile per la sfida contro la Polonia) non potrà averlo a disposizione durante questa pausa.