Nizza, che caos! Giorni di grande tensione per il club francese: ecco cosa sta succedendo

Nizza, che caos! Giorni di grande tensione scuotono il club francese, tra incertezze sul futuro e polemiche interne

Il Nizza sta vivendo giorni di grande tensione, segnati non solo da una crisi di risultati, ma soprattutto da gravi episodi di violenza. Dopo l’aggressione subita da alcuni giocatori da parte di un gruppo di tifosi, l’allenatore Franck Haise, inizialmente intenzionato a dimettersi, ha deciso di rimanere al suo posto.



In una lunga intervista a L’Équipe, Haise ha confermato con fermezza le violenze, smentendo indirettamente il rapporto di polizia e le dichiarazioni del sindaco Christian Estrosi, che avevano minimizzato l’accaduto. «Non si può nascondere ciò che è successo», ha dichiarato Haise. «Ci sono giocatori che sono stati picchiati. Non si ottengono 5 e 7 giorni di prognosi per caso». L’allenatore ha poi rivelato che anche il direttore sportivo è stato aggredito e ha ricevuto degli sputi.



Haise ha espresso sdegno per il tentativo di minimizzare l’accaduto e ha chiesto che le responsabilità vengano assunte. Ha inoltre sottolineato lo shock subito anche dai giocatori che non sono stati fisicamente aggrediti, chiedendosi cosa sarebbe potuto accadere se qualcuno avesse reagito. La presenza di individui incappucciati e armati ha reso la situazione ancora più inquietante. La decisione di Haise di rimanere sembra un atto di responsabilità e di vicinanza alla squadra in un momento così difficile.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

