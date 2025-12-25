Nkunku Milan, riflessioni in corso in casa rossonera: il club di via Aldo Rossi sembra avere preso una decisione importante sul francese. I dettagli

Nkunku Milan, il francese non sembra essere inserito sulla lista dei cedibili. Ma davanti ad una offerta importante potrebbe partire

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote l’ambiente rossonero durante le festività natalizie. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il futuro di Nkunku Milan sarebbe improvvisamente diventato un tema caldo all’interno della dirigenza. Nonostante l’importante investimento effettuato in estate, il rendimento dell’attaccante francese non avrebbe convinto pienamente il club, aprendo scenari di possibile separazione già nella sessione di gennaio o, in alternativa, nella prossima estate.

L’operazione Nkunku Milan era stata accolta con grande entusiasmo dai tifosi, che vedevano nell’ex Chelsea uno dei colpi simbolo del nuovo corso rossonero. Tuttavia, a distanza di mesi, le aspettative non sono state rispettate fino in fondo, soprattutto a causa di prestazioni discontinue e di una condizione fisica non sempre ottimale.

Dal punto di vista economico, l’affare Nkunku Milan rappresenta uno degli investimenti più pesanti delle ultime stagioni. Il Milan ha infatti versato 37 milioni di euro al Chelsea come parte fissa, ai quali si aggiungono 5 milioni di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. Una cifra importante, che testimonia la fiducia iniziale del club nelle qualità del giocatore.

A incidere ulteriormente è anche l’ingaggio: Nkunku percepisce uno stipendio netto da circa 5 milioni di euro a stagione, collocandosi tra i calciatori più pagati della rosa guidata da Massimiliano Allegri. Un costo significativo, che rende inevitabile una riflessione approfondita sul rapporto tra investimento e rendimento. In campo, infatti, il contributo del francese è stato altalenante: qualche spunto di qualità, ma anche lunghi periodi in cui è finito ai margini delle rotazioni, penalizzato da problemi fisici e dalla scelta dell’allenatore di puntare su un attacco più fisico e continuo.

La strategia del club sul dossier Nkunku Milan appare chiara. Il giocatore non è stato ufficialmente inserito nella lista dei cedibili, ma la società è pronta ad ascoltare eventuali offerte a titolo definitivo. L’obiettivo è evitare una minusvalenza a bilancio, condizione imprescindibile per dare il via libera a una cessione. In caso di proposta ritenuta congrua, il Milan potrebbe decidere di separarsi dall’attaccante già nei prossimi mesi.

Liberare lo slot occupato da Nkunku e il suo pesante ingaggio consentirebbe al direttore sportivo Igli Tare di avere maggiore flessibilità sul mercato, sia per rinforzare la rosa nel breve periodo sia per pianificare il futuro. Sullo sfondo resta vivo il grande sogno per il 2026: la suggestione Dusan Vlahovic a parametro zero, un obiettivo che potrebbe diventare concreto proprio grazie a una possibile uscita anticipata di Nkunku Milan.