Nkunku Milan, il Fenerbahce in pressing sul francese. Ma il giocatore ha una chiara volontà. Tutti i dettagli

Nkunku Milan, il forcing del Fenerbahce non sembra dare i frutti sperati. Il calciatore, infatti, non è allettato dalla destinazione turca

Il corteggiamento del Fenerbahce non sembra scalfire la volontà di Christopher Nkunku. Nonostante l’offerta verbale dei turchi, che incontrerebbe il favore del Milan solo di fronte a una proposta scritta per un trasferimento a titolo definitivo o con obbligo di riscatto per evitare minusvalenze, il giocatore non è attratto dalla prospettiva di volare a Istanbul.



Secondo La Gazzetta dello Sport, nemmeno la presenza di Domenico Tedesco, l’allenatore che lo ha fatto esplodere al Lipsia, sembra sufficiente a convincerlo. Nkunku, infatti, si sente gratificato dall’esperienza in un club prestigioso come il Milan e dalla sfida della Serie A. I primi mesi difficili, complici una preparazione atletica approssimativa, qualche chilo di troppo e un infortunio, sembrano ormai alle spalle dopo la doppietta decisiva contro il Verona.

Il francese sente la fiducia di Allegri e dei compagni, come dimostrato dal gesto di Modric e Pulisic che gli hanno lasciato calciare il rigore contro l’Hellas. Ricominciare da capo a gennaio, a pochi mesi dal Mondiale, appare un rischio che Nkunku non vuole correre. Inoltre, il trasferimento in Turchia significherebbe lasciare uno dei cinque principali campionati europei, un passo indietro non indifferente per un giocatore di 28 anni nel pieno della carriera.



Anche l’aspetto economico non sembra determinante, dato che il Fenerbahce non potrebbe offrire un ingaggio sensibilmente superiore ai 5 milioni netti che percepisce attualmente. La testa di Nkunku è dunque concentrata sulla prossima trasferta di Cagliari, un’altra occasione per dimostrare il suo valore e consolidare la sua posizione in rossonero. Solo in caso di un suo addio, il Milan tornerebbe sul mercato alla ricerca di una seconda punta che conosca già il campionato italiano, avendo già colmato la lacuna del centravanti fisico con l’arrivo di Füllkrug. Intanto, sfuma l’obiettivo Arizala: il terzino colombiano è a un passo dall’Udinese.