Nkunku nel mirino del Fenerbahçe: il Milan trema mentre il talento francese finisce al centro delle manovre di mercato

Nkunku, allarme dalla Turchia: il Fenerbahçe irrompe sul gioiello del Milan e mette pressione al progetto di Allegri

Il mercato rossonero entra nel vivo e uno dei nomi più chiacchierati è quello di Christopher Nkunku, gioiello offensivo del Milan. L’attaccante francese, noto per la sua tecnica elegante e la rapidità devastante che lo rende imprevedibile tra le linee, è finito al centro delle attenzioni del Fenerbahçe. Il club turco sta accelerando i contatti per provare a strapparlo ai rossoneri già nelle prossime settimane, creando un clima di tensione all’interno di Milanello.

L’indiscrezione di Fabrizio Romano: primi contatti tra Fenerbahçe e Milan A confermare il fermento attorno al giocatore è Fabrizio Romano, che parla di movimenti concreti sul fronte Nkunku. “Posso confermare che c’è movimento attorno a Nkunku”, ha dichiarato il giornalista, spiegando che il Fenerbahçe ha avviato colloqui diretti con il Milan per sondare la fattibilità dell’operazione. L’interesse è reale, ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Il punto decisivo, però, resta la volontà del calciatore: reduce da un periodo positivo e tornato al gol, Nkunku dovrà scegliere se proseguire il suo percorso in rossonero o aprire un nuovo capitolo in Turchia.

Le reazioni di Allegri e Tare: prudenza, strategia e un patrimonio tecnico da difendere La situazione non lascia indifferente Massimiliano Allegri, da poco alla guida del Milan. Il tecnico, maestro di equilibrio tattico e gestione del gruppo, considera Nkunku un elemento chiave per il suo progetto. La capacità del francese di cambiare ritmo e spaccare le partite è un’arma che Allegri non vorrebbe perdere a stagione in corso.

Sul fronte dirigenziale, Igli Tare osserva la situazione con la consueta fermezza. Il nuovo Direttore Sportivo rossonero non ha alcuna intenzione di cedere un talento del genere senza una proposta all’altezza e sta valutando se l’interesse del Fenerbahçe possa trasformarsi in un’occasione di mercato o se sia più saggio blindare il giocatore per puntare con decisione allo scudetto 2026.

Le prossime mosse: attesa, riflessioni e un futuro ancora da definire La vicenda è destinata a svilupparsi nelle prossime settimane, quando arriveranno segnali più chiari dall’entourage del calciatore. Nel frattempo, i tifosi rossoneri restano in apprensione, sperando che Nkunku continui a illuminare San Siro con il suo talento e che il Milan riesca a respingere l’assalto turco.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

