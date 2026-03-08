“Non è la prima scelta della Juve”: è saltato il sostituto di Di Gregorio

Continuano a circolare diverse indiscrezioni sul futuro della porta bianconera: una pista viene smentita con forza

Porte girevoli alla Juventus, in questa e nella prossima stagione. Se nelle ultime partite si sono alternati Michele Di Gregorio e Mattia Perin, per l’annata che verrà le cose potrebbero decisamente cambiare. Le voci impazzano, visto anche il rendimento decisamente insufficiente dei due estremi difensori attualmente a disposizione dell’allenatore Luciano Spalletti. Tra i tanti nomi, quello più suggestivo è Alisson Becker, brasiliano di 33 anni che il tecnico di Certaldo ha avuto modo di vedere all’opera dal vivo durante la comune esperienza alla Roma. Il giocatore del Liverpool è stato accostato anche all’Inter che dovrà sostituire il partente Yann Sommer, in scadenza di contratto nel giugno prossimo.

Difficile arrivare a Marco Carnesecchi, ad un passo dal rinnovo di contratto con l’Atalanta, quello attuale scadrà nel 2028. La richiesta per il suo cartellino supera i 40 milioni di euro, cifra difficilmente raggiungibile dai bianconeri. C’è anche Elia Caprile del Cagliari sul taccuino della dirigenza, così come Guglielmo Vicario. Quest’ultimo, in uscita dal Tottenham e desideroso di tornare in Serie A (anche in questo c’è l’Inter del presidente Marotta), viene dato addirittura come opzione numero 1 da alcuni organi di stampa.

Una circostanza smentita con estrema forza e chiarezza dall’esperto di mercato Luca Momblano dai microfoni del canal twitch ‘Juventibus. “Sarei molto sorpreso se dovesse arrivare, ho notizie totalmente contrarie. La Juve non si è mai fatta viva, in più lo stesso giocatore ignora l’interesse del club piemontese, in questo momento. In una lista dei portieri cercati e preferiti dalla Juve, Vicario non lo metto nei primi cinque, forse neanche nei sette”. Parole che non lasciano spazio a dubbi, vedremo come si evolverà la situazione portiere in casa Juve già nelle prossime settimane per quanto riguarda il futuro prossimo