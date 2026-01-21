Norton-Cuffy verso l’addio al Genoa? Irrompe un’altra big della Serie A! Juve e Inter avvisate: ecco di quale squadra si tratta

Il calciomercato del Milan si accende improvvisamente sulla corsia di destra. Mentre la squadra lavora a Milanello per preparare il delicato scontro diretto contro la Roma di Gian Piero Gasperini, la dirigenza rossonera guarda al futuro per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Calciomercato.com, il Direttore Sportivo Igli Tare ha inserito nel proprio taccuino il nome di Brooke Norton-Cuffy. L’esterno inglese, protagonista di una stagione di altissimo livello con la maglia del Genoa sotto la guida di Daniele De Rossi, è diventato l’oggetto del desiderio di mezza Serie A: sulle sue tracce ci sono già da tempo anche Juventus e Inter, oltre a diversi club esteri.

L’interesse del Diavolo nasce da una necessità tattica e numerica. La fascia destra è attualmente presidiata da Alexis Saelemaekers, ma la condizione fisica del jolly belga preoccupa lo staff tecnico. L’ex Bologna è uscito malconcio dalla sfida vinta contro il Lecce a causa di un risentimento all’adduttore destro e la sua presenza nel big match contro i Giallorossi è in forte dubbio. Sebbene non si tratti di un infortunio grave, la fragilità in quella zona di campo impone riflessioni profonde in Via Aldo Rossi. Tuttavia, strappare Norton-Cuffy al Grifone a gennaio appare un’impresa complessa: la valutazione dei liguri parte da 20 milioni di euro, cifra che sposta l’eventuale assalto alla prossima sessione estiva.

Per l’immediato, la strategia del club meneghino rimane prudente. Dopo l’arrivo del bomber tedesco Niclas Füllkrug, non sono previsti investimenti folli nella sessione invernale, a meno di occasioni last-minute per la difesa centrale. Per la sfida contro i capitolini, Allegri manterrà alta la concentrazione affidandosi con fiducia a Zachary Athekame: sarà il giovane terzino svizzero, vice naturale di Saelemaekers, a dover garantire copertura e spinta sulla destra in attesa di sviluppi futuri sul fronte Norton-Cuffy.