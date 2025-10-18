Nottingham Forest, rebus nuovo allenatore: chi guiderà gli inglesi dopo Postecoglou? Due tecnici italiani sono in lista! Tutti gli aggiornamenti

Nottingham Forest, panchina bollente: chi prenderà il posto di Postecoglou? Mancini e Spalletti tra i nomi in lizza, tutti i dettagli

Il Nottingham Forest è a un bivio. Dopo il pesante ko contro il Chelsea e l’esonero di Ange Postecoglou, la società inglese è alla ricerca di un nuovo allenatore capace di ridare slancio a una stagione partita nel peggiore dei modi. La lista dei candidati è già pronta e comprende nomi di grande spessore, tra cui due tecnici italiani di fama internazionale: Roberto Mancini e Luciano Spalletti.

Dyche, il profilo ideale per la salvezza

Secondo Sky Sport, il favorito numero uno è Sean Dyche. L’ex manager di Burnley ed Everton è considerato il tecnico perfetto per una squadra che deve lottare con le unghie e con i denti per la permanenza in Premier League. Pragmatico, esperto e abituato a gestire situazioni delicate, Dyche rappresenta la scelta più logica per un club che non può permettersi altri passi falsi.

Mancini, il fascino del ritorno in Premier

La dirigenza del Forest, però, non smette di guardare all’Italia. Roberto Mancini, ex CT della Nazionale e campione d’Inghilterra con il Manchester City, è un nome che intriga molto il proprietario Evangelos Marinakis. I contatti sono stati confermati e l’interesse è concreto: il suo carisma e la sua esperienza internazionale potrebbero dare nuova linfa a un progetto in difficoltà.

Spalletti, un sogno quasi impossibile

Tra i sondaggi effettuati figura anche Luciano Spalletti, ex commissario tecnico dell’Italia. Tuttavia, la pista appare complicata: il tecnico toscano sembra orientato verso altre strade per il suo futuro, rendendo difficile immaginare un suo approdo a Nottingham.

Ore decisive

Il tempo stringe e il Forest deve decidere in fretta. Che sia l’esperienza di Dyche o il prestigio di Mancini, la missione resta la stessa: guidare la squadra fuori dalle zone calde della classifica e salvare una stagione che rischia di trasformarsi in un incubo.

