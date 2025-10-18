Mancini torna in panchina? Moretto riapre quella pista clamorosa! L’ex ct della Nazionale contattato da un altro club…Le ultime

Mancini verso il ritorno in panchina? Spunta un nuovo contatto dall’estero, Moretto rilancia lo scenario sull’ex ct

Un nome che torna a far parlare, una panchina prestigiosa pronta ad accogliere un nuovo protagonista. Il futuro di Roberto Mancini è di nuovo al centro delle indiscrezioni di mercato. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale sarebbe stato contattato dal Nottingham Forest, alla ricerca di un allenatore dopo l’esonero di Ange Postecoglou.

Nottingham Forest, idea Mancini

Il club inglese di proprietà di Evangelos Marinakis ha già stilato una lista di candidati e il nome di Mancini figura tra i più caldi. I primi contatti sarebbero già avvenuti e nelle prossime ore si capirà se la trattativa potrà davvero decollare. Per il tecnico marchigiano, campione d’Europa con l’Italia nel 2021, si tratterebbe di un ritorno in Premier League, dove in passato ha conquistato un titolo con il Manchester City.

Juventus, pista fredda

Le voci sul suo futuro avevano inevitabilmente riacceso anche l’ipotesi Juventus. Tuttavia, Moretto ha smentito con decisione: «Non ci risultano contatti o chiamate recenti da parte della Juventus per Mancini». Il suo nome era stato valutato prima dell’arrivo di Igor Tudor, ma le strade si sono poi divise e, al momento, non ci sarebbe alcun dialogo in corso.

Un futuro che guarda all’Inghilterra

Il destino di Mancini, classe 1964, sembra dunque orientato verso l’Inghilterra. Dopo l’esperienza agrodolce con la Nazionale, una nuova sfida in Premier League potrebbe rappresentare l’occasione ideale per rilanciarsi. La Juventus prosegue il proprio cammino con Tudor, ma il nome del “Mancio” resta sullo sfondo, come un’ombra che potrebbe tornare d’attualità in futuro.

LEGGI ANCHE – Conferenza stampa Tudor pre Como Juve: «La partita è difficile, il Como è una finta piccola. Zhegrova non ci sarà. Yildiz domani riposa? No»

