Nottingham Forest in crisi, i tifosi vogliono già l’esonero di Postecoglu: «Sacked in the morning». Il tecnico è subentrato da meno di un mese

La stagione del Nottingham Forest si sta trasformando in un incubo, con la squadra che appare irriconoscibile rispetto alla buona annata precedente. Su nove partite disputate, il club di proprietà di Evangelos Marinakis ha ottenuto una sola vittoria, peraltro risalente alla gestione di Nuno Espirito Santo, allontanato dopo un conflitto con la società. Le speranze erano tutte riposte nel suo successore, Ange Postecoglu, arrivato con l’aura del tecnico di successo, fresco “campione d’Europa con il Tottenham”. Tuttavia, il suo impatto è stato a dir poco disastroso.

Sotto la guida dell’allenatore australiano, il Forest non ha ancora trovato la via della vittoria, collezionando un misero bottino di quattro sconfitte e due pareggi nelle sue prime sei partite. Il bilancio è desolante su tutti i fronti. In campionato, se si esclude una prevedibile sconfitta contro l’Arsenal, sono arrivate la battuta d’arresto interna per 0-1 contro la neopromossa Sunderland e un deludente 1-1 con il Burnley. A questo si aggiunge la figuraccia in Coppa di Lega, con l’eliminazione per mano dello Swansea, una squadra di categoria inferiore.

Anche il percorso in Europa League, iniziato con un promettente 2-2 casalingo contro il Betis, si è subito complicato con la sconfitta per 2-3 contro il Midtjylland. Proprio quest’ultima partita ha segnato il punto di rottura con i tifosi. Sul risultato di 1-3, dagli spalti si è levato il coro “sacked in the morning”, solitamente riservato agli allenatori avversari, ma questa volta indirizzato senza mezzi termini a Postecoglu. La spaccatura tra la tifoseria e il tecnico è ormai evidente, con lo stesso allenatore che in conferenza stampa ha commentato amaramente: “Non c’è più niente che mi sorprende”. La pazienza sembra esaurita e la sua panchina è già a forte rischio.