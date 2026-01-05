Nuovo allenatore Chelsea, è Rosenior l’erede di Maresca! Il tecnico arriva dalla succursale e genera polemiche in Francia: il motivo

Nuovo allenatore Chelsea, è Liam Rosenior l’erede di Enzo Maresca! Il tecnico arriva dalla succursale, ma in Francia non l’hanno presa bene

Il nuovo corso del Chelsea è ufficialmente iniziato, ma le polemiche non accennano a placarsi. Liam Rosenior, giovane tecnico inglese, è atterrato a Londra accompagnato dal suo staff per raccogliere l’eredità di Enzo Maresca sulla panchina dei Blues. Se a Stamford Bridge la soluzione sembra aver portato serenità, a Strasburgo la situazione è precipitata. Il club francese, vittima dei meccanismi della multiproprietà targata BlueCo (il fondo statunitense che controlla entrambe le società), si ritrova improvvisamente senza guida tecnica nel cuore della stagione, nonostante un cammino europeo fin qui esaltante.

La rivolta della stampa e dei tifosi

La decisione di trasferire l’allenatore dall’Alsazia all’Inghilterra ha scatenato la dura reazione dell’Equipe. Il prestigioso quotidiano sportivo ha parlato apertamente di deriva e illusione, dando ragione a posteriori agli ultrà dello Strasburgo. I tifosi, infatti, avevano contestato duramente la proprietà nei mesi scorsi, arrivando a boicottare la curva per il timore che la loro squadra storica venisse ridotta a una mera succursale dei londinesi, priva di una reale identità autonoma.

Mercato e prospettive: l’incubo “squadra satellite”

La protesta iniziale era rientrata grazie a un mercato estivo sontuoso, superiore per spesa persino a quello del PSG, con innesti di valore come l’attaccante Panichelli. Tuttavia, lo scippo di Rosenior, che rappresentava la stabilità del progetto, ha riaperto la ferita. Lo Strasburgo appare ora come un ingranaggio intercambiabile di una multinazionale, con il timore concreto che anche i gioielli in campo, come il centravanti olandese Emanuel Emegha, siano destinati a trasferirsi a Londra a giugno. Ora il club francese deve trovare in fretta un nuovo timoniere: la squadra è prima nel girone di Conference League, ma in Ligue 1 è scivolata al settimo posto e non vince dal 9 novembre.