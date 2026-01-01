Maresca Chelsea, è finita! Ufficiale la separazione tra le parti: lo rende noto la società inglese. Il comunicato

Maresca Chelsea, è addio: la società rende ufficiale la rottura con un comunicato che sancisce la fine dell’avventura

Il 2026 della Premier League si apre con un vero scossone: Enzo Maresca ha deciso di rassegnare le dimissioni da allenatore del Chelsea. Il tecnico italiano non guiderà i Blues già nella prossima sfida, in programma domenica 4 gennaio contro il Manchester City.

A incidere sulla scelta non sarebbero tanto i risultati altalenanti di questo avvio di stagione, quanto piuttosto i rapporti ormai deteriorati tra Maresca e una parte della dirigenza londinese, elemento che avrebbe reso inevitabile la separazione.

COMUNICATO – “Il Chelsea Football Club e l’allenatore Enzo Maresca si sono separati.

Durante la sua permanenza nel Club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nella Coppa del Mondo per Club FIFA. Questi successi rimarranno una parte importante della storia recente del Club e lo ringraziamo per il suo contributo.

Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club ritengono che un cambiamento dia alla squadra la migliore possibilità di rimettere in carreggiata la stagione.

Auguriamo a Enzo il meglio per il futuro.”

