 Nuovo allenatore Sampdoria: oggi è atteso l’annuncio ufficiale dell'ex Roma Foti: le ultimissime novità
1 minuto ago

Nuovo allenatore Sampdoria: ci sarà nella giornata di oggi l’annuncio dell’ex Roma Foti: le ultimissime sui blucerchiati

La Sampdoria apre un nuovo capitolo. Dopo l’esonero di Massimo Donati, ufficializzato ieri pomeriggio a causa di un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative, la società ha deciso di affidarsi a un volto familiare: Salvatore Foti, ex attaccante doriano e reduce dalle esperienze come vice di José Mourinho alla Roma e al Fenerbahçe.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’annuncio ufficiale è atteso in giornata. Foti dovrebbe dirigere già domani pomeriggio il suo primo allenamento al centro sportivo di Bogliasco, in un clima di grande attesa e tensione. Una scelta rapida, dettata dalla necessità di dare una scossa immediata all’ambiente.

I dettagli del contratto

Per Foti, alla sua prima vera esperienza da allenatore capo, è stato predisposto un accordo fino a giugno. Non è escluso che possa essere affiancato da un tecnico con patentino, come Lombardo o Gregucci. Elemento chiave dell’intesa è la clausola di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. Inoltre, la società si è riservata un’opzione unilaterale di prolungamento, così da garantirsi continuità qualora i risultati fossero soddisfacenti.

La scelta interna dopo l’addio a Donati

La decisione di puntare su Foti chiude il periodo di incertezza seguito alla pesante sconfitta contro l’Entella, che è costata la panchina a Donati. La dirigenza aveva valutato diversi profili – da Maran a Nesta, passando per De Rossi, Iachini e persino la pista estera che portava a Friis – ma alla fine ha preferito una soluzione interna.

Nonostante la giovane età e la limitata esperienza da primo allenatore, Foti porta con sé un bagaglio prezioso, maturato accanto allo “Special One”. L’obiettivo è chiaro: rilanciare la Sampdoria in classifica e inseguire con decisione il sogno della Serie A.

LEGGI ANCHE – Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

