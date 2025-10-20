Nuovo allenatore Juve, spunta un'ipotesi a sorpresa per la panchina! Ci sarebbe anche quel nome in caso di cambio, è un profilo che potrebbe piacere alla dirigenza...

Nuovo allenatore Juve, ipotesi clamorosa per la panchina! Ci sarebbe anche lui in caso di cambio in casa bianconera… Le ultime

La caduta contro il Como non è stata una semplice battuta d’arresto. Il 2-0 subito dalla Juventus ha lasciato strascichi pesanti non solo in classifica, ma soprattutto nello spogliatoio e nei piani alti della società. La sensazione è che la squadra abbia mancato di carattere e reazione, e il dito è puntato dritto verso Igor Tudor.

Secondo quanto riportato da La Stampa, la dirigenza bianconera non avrebbe gradito l’atteggiamento del tecnico croato, giudicato troppo passivo e arrendevole in un momento in cui serviva una scossa. Non a caso, nelle ultime ore è emersa la possibilità – ancora prematura ma non più remota – di un cambio in panchina.

La Juventus, infatti, avrebbe già iniziato a stilare una lista di possibili successori. Tra i nomi circolati spicca quello di Daniele De Rossi, reduce dall’esperienza alla Roma e considerato un profilo carismatico, capace di trasmettere energia e leadership. L’ex centrocampista campione del mondo nel 2006 rappresenterebbe una scelta di forte impatto simbolico, ma anche una scommessa, vista la sua giovane carriera da allenatore.

Accanto a lui restano in corsa altri tecnici emergenti come Raffaele Palladino, mentre sul fronte degli “esperti” la società continua a monitorare figure di primo piano come Roberto Mancini e Luciano Spalletti, allenatori dal curriculum internazionale e dalla comprovata esperienza nella gestione di spogliatoi complessi.

La mossa di inserire De Rossi nella lista dei candidati segnala la volontà della Juventus di non farsi trovare impreparata. La pressione su Tudor è ora altissima: la prossima sfida di Champions League contro il Real Madrid si annuncia come un vero e proprio spartiacque. Un risultato negativo potrebbe accelerare decisioni drastiche, mentre una prova di carattere potrebbe restituire ossigeno al tecnico croato e alla sua panchina.

In ogni caso, il messaggio della società è chiaro: la Juventus non può permettersi di restare ferma.