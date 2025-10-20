Tudor Juventus, è davvero finita? La posizione del tecnico dopo il ko di Como

Tudor Juventus: crisi profonda dopo la sconfitta con il Como. La sfida contro il Real Madrid sembra essere ormai terminata

“Tudor bene?” titola in modo provocatorio Tuttosport dopo la pesante sconfitta per 2-0 rimediata dai bianconeri contro il Como. Un risultato che ha lasciato il segno, non solo per il punteggio ma soprattutto per la prestazione: la Juventus di Igor Tudor è apparsa smarrita, confusa e priva di un’identità tattica chiara. I gol di Kempf e Nico Paz hanno sancito il ko, ma il vero campanello d’allarme è arrivato dalla totale mancanza di reazione di una squadra che sembra aver perso fiducia e compattezza.

Il progetto Tudor Juventus, nato con l’obiettivo di riportare intensità, aggressività e gioco verticale dopo l’era Thiago Motta, sta attraversando un momento critico. L’impronta del tecnico croato, che doveva rendere la squadra più moderna e dinamica, non è ancora visibile. La Juventus fatica a costruire azioni fluide, concede troppo in difesa e appare spesso spezzata in due tronconi, incapace di sostenere ritmi alti per tutta la partita.

Le difficoltà tattiche si sommano a un ambiente teso. All’interno dello spogliatoio non mancano malumori, e alcuni senatori sembrano poco convinti delle scelte dell’allenatore. In conferenza stampa, Tudor ha provato a difendere il lavoro del gruppo, parlando di un percorso di crescita e chiedendo tempo, ma la pazienza della società e dei tifosi sembra ormai agli sgoccioli.

A rendere la situazione ancora più incandescente ci ha pensato Cesc Fabregas, allenatore del Como, che nel post partita ha lanciato una stoccata pesante: «Non ho capito cosa volesse fare la Juventus. Sembravano senza idee». Parole che hanno fatto il giro dei social e alimentato il dibattito sulla reale direzione del progetto Tudor Juventus.

La dirigenza bianconera osserva con preoccupazione. Un altro passo falso potrebbe portare a decisioni drastiche, con l’ombra di un possibile esonero che si fa sempre più concreta. L’obiettivo minimo resta la qualificazione alla Champions League, ma con prestazioni così deludenti il traguardo appare lontano.

Il prossimo match sarà decisivo: Tudor dovrà dare risposte immediate, sia sul piano del gioco sia su quello dei risultati. La Juventus ha bisogno di ritrovarsi, di recuperare compattezza e orgoglio. Il progetto Tudor Juventus è già a un bivio: rilancio o crisi definitiva.