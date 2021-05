Nuovo allenatore Juve, spunta un altro nome per il sostituto di Pirlo

Nuovo allenatore Juve: è un altro candidato per sostituire Andrea Pirlo. Ecco il nome che si insinua tra Allegri e Zidane

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono in salita le quotazioni di Gennaro Gattuso per la panchina della Juventus 2021/2022. Non è un’idea dell’ultim’ora: è da qualche tempo che l’identikit del tecnico del Napoli stuzzica i dirigenti bianconeri, ma negli ultimi giorni la candidatura si è rafforzata.

Gattuso è molto più che un’ipotesi, ma la Juve dovrà superare la Fiorentina, che si è mossa in anticipo sul tecnico calabrese. Nei salotti di mercato sono convinti che tutto sarà possibile, ma si capirà meglio nei prossimi giorni.