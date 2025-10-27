Nuovo allenatore Juve, Zidane possibile? Fabrizio Romano chiarisce la situazione - Calcio News 24

Nuovo allenatore Juve, Zidane resta un sogno: Romano chiarisce la situazione

Il dibattito sulla panchina della Juventus si infiamma ogni giorno di più. Dopo l’esonero di Igor Tudor, la ricerca del nuovo allenatore Juve è diventata la priorità assoluta della società bianconera, ma alcuni nomi restano più che altro suggestioni per i tifosi. Tra questi, spicca inevitabilmente quello di Zinedine Zidane, ex stella indiscussa dei colori bianconeri. Tuttavia, secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il ritorno di “Zizou” alla guida della Juventus nel corso di questa stagione è al momento impossibile.

Dopo il momento critico vissuto con Tudor, la panchina della Juventus è diventata oggetto di forte interesse. Molti allenatori sono stati accostati al club, tra cui Luciano Spalletti e Andrea Palladino, nomi che sembrano oggi in pole position. In questo contesto, il nome di Zidane è tornato a circolare tra i tifosi, alimentando speranze romantiche, ma l’esperto Fabrizio Romano ha spento ogni illusione: non ci sono piani concreti per un suo rientro a stagione in corso.

Romano ha spiegato chiaramente la situazione: «A noi non risulta che Zinedine Zidane abbia in piano di rientrare durante la stagione. Non ha programmi di rientro immediato e non intende prendere una squadra in corsa, soprattutto una come la Juventus, che attraversa un periodo di difficoltà». Le parole di Romano chiariscono che, sebbene Zidane resti amatissimo dai tifosi bianconeri, il suo progetto è indirizzato verso il futuro.

Il piano dell’ex tecnico del Real Madrid guarda già al 2026: l’obiettivo è la panchina della Nazionale francese, che sarà libera dopo il Mondiale, quando Didier Deschamps lascerà il posto. «In quel momento – spiega Romano – Zidane sarà praticamente pronto a intraprendere questa nuova avventura. Ma per ora si tratta di un’altra storia».

In sostanza, il sogno di vedere Zidane come nuovo allenatore Juve rimane un’ipotesi per il futuro, mentre la società deve concentrarsi su alternative concrete per terminare la stagione senza ulteriori scossoni. La scelta del nuovo tecnico sarà fondamentale per stabilizzare la squadra, trovare punti preziosi in campionato e costruire una base solida per la prossima stagione.

Fino a quel momento, i tifosi della Juventus dovranno rassegnarsi: il ritorno di Zidane non è all’ordine del giorno, e la società dovrà orientarsi su profili disponibili immediatamente, capaci di affrontare una situazione delicata e di ridare slancio alla squadra. La ricerca del nuovo allenatore Juve continua, ma per il francese, almeno per ora, bisognerà aspettare ancora qualche anno.

