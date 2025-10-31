Nuovo ds Juve, Ottolini (e non solo) per il ruolo in casa bianconera. Spunta fuori una nuova indiscrezione - Calcio News 24

Nuovo ds Juve: Marco Ottolini in pole, Comolli prepara la rivoluzione bianconera

La rivoluzione in casa Juventus prosegue senza sosta. Dopo la nomina di Luciano Spalletti come nuovo allenatore, il club bianconero è pronto a completare la propria struttura dirigenziale con la scelta del nuovo ds Juve. Il direttore generale Damien Comolli, protagonista del processo di riorganizzazione societaria, ha confermato in conferenza stampa che la decisione è «quasi fatta» e che l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.

Il nome in cima alla lista resta quello di Marco Ottolini, ex direttore sportivo del Genoa, considerato il profilo ideale per accompagnare la nuova era juventina. Ottolini conosce bene l’ambiente bianconero, avendo già lavorato a Torino per quattro anni in passato, e rappresenta una figura di continuità tra passato e futuro. La sua esperienza nella valorizzazione dei giovani talenti e nella gestione economica dei club in cui ha operato ha convinto Comolli a puntare su di lui come nuovo ds Juve.

Negli ultimi giorni, però, il percorso verso l’annuncio ufficiale ha subito un leggero rallentamento. Il cambio in panchina, con l’esonero di Igor Tudor e la necessità di chiudere rapidamente l’accordo con Spalletti, ha momentaneamente distolto l’attenzione della dirigenza dalle trattative per il nuovo direttore sportivo. La priorità era garantire alla squadra una guida tecnica stabile, per poi completare il quadro societario con calma e precisione.

Nonostante ciò, la candidatura di Ottolini non è mai stata messa in discussione. Il nuovo ds Juve potrebbe essere annunciato entro la sosta di novembre, come confermato dallo stesso Comolli, che punta a chiudere il dossier prima della ripresa del campionato. L’obiettivo è avere l’organigramma pienamente operativo per pianificare le prossime mosse di mercato in vista della sessione invernale.

Nel frattempo, la situazione di Ottolini al Genoa è diventata sempre più tesa. I risultati altalenanti dei rossoblù e il presunto interesse della Juventus hanno incrinato i rapporti con la dirigenza ligure, aprendo la strada a una separazione consensuale che lo renderebbe subito disponibile per trasferirsi a Torino.

Comolli continua a valutare anche altri profili internazionali, come Diego Lopez e Johannes Spors, ma tutto lascia pensare che il nuovo ds Juve sarà proprio Ottolini. La Juventus, dopo aver sistemato la panchina, è pronta a definire anche la cabina di regia del mercato: un altro passo decisivo nella costruzione della nuova era bianconera.

