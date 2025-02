Nuovo stadio Milan, le parole dell’Assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità! I dettagli e le ultimissime sui rossoneri

C’è un nuovo capitolo riguardo allo stadio del Milan, Ecco le parole a Il Cittadino di Massimiliano Mistretta, Assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità del Comune a sud di Milano. I dettagli:

PAROLE – “Come amministrazione comunale non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione di Regione Lombardia circa il fatto che il Milan debba interrompere l’iter dell’accordo di programma per lo stadio nell’area San Francesco: il percorso sta andando avanti come tabella di marcia e si dovrebbe concludere entro la fine dell’anno, nonostante siamo consapevoli che il Milan stia concentrando l’attenzione su San Siro“.