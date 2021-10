Nuovo stadio San Siro: incontro tra Sala, Milan e Inter. Le ultime

Inter e Milan sono pronte a incontrare il sindaco di Milano, Beppe Sala, per discutere del nuovo San Siro: le ultime

Inter e Milan sono pronte adaincontrare il sindaco di Milano, Beppe Sala, per iniziare a parlare seriamente del progetto nuovo San Siro. Secondo Il Corriere della Sera l’ipotesi che circola è la richiesta da parte del Comune di un contributo straordinario alle due squadre per riconnettere il progetto del nuovo stadio con il resto del quartiere. Se così fosse, difficile evitare un nuovo braccio di ferro, o quanto meno l’inizio di una nuova, lunga e complessa trattativa. I club premono sul pedale dell’acceleratore, soprattutto Scaroni che non più di un mese fa si è augurato che la prima pietra del nuovo stadio venga posata entro il 2022.

Ma se sullo stadio, con la rifunzionalizzazione di una parte del Meazza, la partita sembra ormai avviata verso la conclusione, quello che rappresenta lo scoglio da superare è tutto ciò che ruota attorno allo stadio. Il sindaco lo ripete da settimane: lo stadio vale il 45 per cento del progetto, quello che gli sta intorno il 55. Contributo straordinario perché, almeno nei conti presentati dai club, gli oneri di urbanizzazione generati dagli interventi sarebbero di molto inferiori al costo delle opere a scomputo da realizzare già a carico di Milan e Inter: 81 milioni contro 51 milioni di oneri. Significa che le due squadre prevedono già una spesa di 30 milioni in più rispetto a quanto dovuto. Ultimo appunto. Prima di poter fare ripartire tutta la pratica, Palazzo Marino deve nominare il nuovo Rup, ossia il responsabile unico del procedimento. Fino a prima delle elezioni, era colui che è stato nominato assessore, ossia Tancredi. A oggi il nuovo Rup ancora non c’è.