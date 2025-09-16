Nuovo stadio Milano: accordo tra Comune, Milan e Inter per il futuro di San Siro. Le ultimissime notizie

Milano si prepara a una svolta storica per il proprio calcio. Il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato di aver raggiunto un’intesa preliminare con Milan e Inter per la cessione dello stadio di San Siro e delle aree circostanti, con l’obiettivo di costruire un nuovo impianto sportivo moderno e all’avanguardia.

“Abbiamo l’accordo con Milan e Inter per il nuovo stadio”, ha dichiarato Sala durante un evento pubblico, precisando che il progetto dovrà essere completato entro sei anni. L’intesa arriva dopo mesi di trattative e rappresenta un passo decisivo per la città, che potrà così contare su una struttura capace di ospitare grandi eventi sportivi internazionali.

Un progetto di riqualificazione per Milano

L’operazione prevede la vendita delle aree ai due club, che avranno piena autonomia nella gestione della costruzione e del piano di riqualificazione urbana. Questo consentirà a Milan e Inter di incrementare i propri ricavi e di rafforzare la competitività sul mercato.

Per i rossoneri, guidati in panchina da Max Allegri, il nuovo stadio rappresenta un tassello fondamentale per consolidare il progetto tecnico e valorizzare campioni come Rafael Leão, attaccante portoghese classe 1999, considerato uno dei talenti più brillanti della Serie A.

Sul fronte nerazzurro, l’Inter potrà contare su una casa di proprietà per esaltare le prestazioni di stelle come Lautaro Martínez, attaccante argentino e capitano della squadra, simbolo della nuova era interista.

Un simbolo per la città e per il calcio italiano

Il nuovo stadio sarà dotato di tecnologie all’avanguardia, comfort moderni e servizi pensati per offrire ai tifosi un’esperienza unica. Non solo un impianto sportivo, ma un vero e proprio gioiello architettonico destinato a diventare un simbolo di Milano nel mondo.

L’accordo rappresenta una vittoria per tutti: il Comune vedrà riqualificate le aree intorno a San Siro, i club avranno finalmente una casa di proprietà e i tifosi potranno vivere il calcio in una cornice di livello internazionale.

Per il calcio italiano si tratta di un segnale forte: investire in infrastrutture moderne è la strada per tornare a competere stabilmente ai massimi livelli europei.