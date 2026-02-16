Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Serie A

Odgaard Bologna, ufficiale il rinnovo dell’attaccante: l’annuncio del club

Published

54 minuti ago

on

By

odgaard Classifica marcatori Europa League 2025/2026

Odgaard Bologna, ufficiale il rinnovo dell’attaccante: l’annuncio del club dopo la firma. Tutti i dettagli del nuovo contratto

Il Bologna pensa al futuro e blinda i suoi gioielli. Attraverso una nota diramata sui propri canali, il club emiliano ha annunciato il rinnovo di contratto di Jens Odgaard. L’attaccante danese, classe 1999, si è legato ai colori rossoblù con un nuovo accordo valido fino al 30 giugno 2029. L’intesa sottoscritta tra la società dei Felsinei e il giocatore prevede inoltre la possibilità di estendere la collaborazione per un’ulteriore stagione sportiva.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

IL COMUNICATO – «Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Jens Odgaard per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero5 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Locatelli Locatelli
Hanno Detto3 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Sto bene, il mister mi ha dato tanta fiducia. Noi non vediamo l’ora di giocare» – VIDEO

Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni del centrocampista alla vigilia del match di Serie A Stasera torna...
Change privacy settings
×