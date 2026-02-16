Odgaard Bologna, ufficiale il rinnovo dell’attaccante: l’annuncio del club

Serie A
Il Bologna pensa al futuro e blinda i suoi gioielli. Attraverso una nota diramata sui propri canali, il club emiliano ha annunciato il rinnovo di contratto di Jens Odgaard. L’attaccante danese, classe 1999, si è legato ai colori rossoblù con un nuovo accordo valido fino al 30 giugno 2029. L’intesa sottoscritta tra la società dei Felsinei e il giocatore prevede inoltre la possibilità di estendere la collaborazione per un’ulteriore stagione sportiva.
IL COMUNICATO – «Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Jens Odgaard per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva».