Odgaard Bologna, ufficiale il rinnovo dell’attaccante: l’annuncio del club dopo la firma. Tutti i dettagli del nuovo contratto

Il Bologna pensa al futuro e blinda i suoi gioielli. Attraverso una nota diramata sui propri canali, il club emiliano ha annunciato il rinnovo di contratto di Jens Odgaard. L’attaccante danese, classe 1999, si è legato ai colori rossoblù con un nuovo accordo valido fino al 30 giugno 2029. L’intesa sottoscritta tra la società dei Felsinei e il giocatore prevede inoltre la possibilità di estendere la collaborazione per un’ulteriore stagione sportiva.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Jens is Rossoblù until 𝟐𝟎𝟐𝟗 ⚾️❤️💙



Bologna FC 1909 are pleased to announce that midfielder Jens Odgaard has extended his contract with the club until 30 June 2029, with an option for the following season.#WeAreOne pic.twitter.com/rdngXhCeCs — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) February 16, 2026

IL COMUNICATO – «Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Jens Odgaard per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva».