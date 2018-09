Offese a Figc e Nazionale, Raiola assolto dalle accuse

Mino Raiola aveva attaccato duramente il sistema calcio, l’ex ct Ventura e Di Biagio

Parole che non lasciavano spazio ad interpretazioni: «Questa Federazione fa schifo. Questa Nazionale fa schifo». Mino Raiola si era scagliato pesantemente contro il sistema calcio italiano durante un’intervista a Radio 24, aggiungendo duri attacchi all’ex ct Ventura e a Di Biagio, reo di non aver convocato Balotelli in azzurro. Dichiarazioni pesanti che costarono il deferimento da parte della Procura Federale al noto procuratore, che oggi è stato prosciolto dalle accuse del procuratore federale,Giuseppe Pecoraro, per “difetto di giurisdizione”.

Secondo il tribunale federale, infatti, le frasi dette da Raiola sarebbero da considerare: «personali opinioni tecniche senza alcuna attinenza o rilevanza con la specifica funzione per la quale lo stesso ha manifestato volontà di sottoporsi all’ordinamento federale». In particolare, oltre alle offese al sistema calcio italiano e alla Nazionale, il procuratore di Balotelli aveva attaccato duramente l’allora ct azzurro Gigi Di Biagio: «E’ senza carattere ed in confusione totale come lo era Ventura. Buffon viene selezionato con motivazioni che invece non valgono per Balotelli, quindi si adottano due pesi e due misure, servirebbe un direttore sportivo che si occupi della Nazionale che è piena di gente scarsa». Parole che avevano alimentato il mare di polemiche intorno alla Nazionale ma che non hanno avuto conseguenze gravi per per il super procuratore.