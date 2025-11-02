Olanda, clamoroso in Eredivisie! Heracles Almelo, ultimo in classifica e senza allenatore, rimonta e ne fa 8 al Pec Zwolle!

Olanda, in Eredivisie ha dell’incredibile quanto successo tra Heracles Almelo e Pec Zwolle con i padroni di casa che ne fanno 8 da ultimi in classifica e senza allenatore

Curioso e sorprendente quanto accaduto nel lunch match di Eredivisie. L’Heracles Almelo, squadra fanalino di coda del campionato olandese con appena 3 punti in 10 giornate e 7 gol segnati, ha realizzato un’impresa clamorosa: 8 gol in 90 minuti, travolgendo il PEC Zwolle con un netto 8-2.

Nonostante il risultato roboante, la vittoria non cambia la posizione in classifica dei bianconeri, che restano ultimi, ma rappresenta un segnale di rinascita inatteso per una squadra che sembrava ormai in piena crisi, permettendo ai bianconeri di accorciare a -3 proprio sugli avversari sconfitti in zona play-out.

A rendere il tutto ancora più sorprendente è la situazione societaria e tecnica dell’Heracles. Il club si è presentato alla partita senza un allenatore titolare, dopo l’esonero di Bas Situm lo scorso 26 ottobre. Insieme a lui ha lasciato il club anche il direttore tecnico Nico-Jan Hoogma, segnando una svolta improvvisa nella gestione sportiva.

A guidare temporaneamente la squadra è stato Hendrie Krüzen, ex vice e ora traghettatore ad interim. E il suo impatto è stato immediato: in sette giorni ha ottenuto due vittorie, la prima in Coppa d’Olanda per 4-1 contro il Nac Breda, e la seconda oggi in campionato, con un risultato che resterà negli annali del club.

L’8-2 rifilato al PEC Zwolle è uno dei punteggi più larghi nella storia recente del club e dell’Eredivisie. In una sola giornata, l’Heracles ha superato il numero di gol realizzati nelle precedenti dieci partite, offrendo una prova di carattere e orgoglio inattesi.

