Olanda, Van Gaal: «Abbiamo giocato male in fase di possesso»

Le parole di Van Gaal dopo il pareggio dell’Olanda: «Non sono così triste, non abbiamo ancora perso e siamo in vetta»

Louis Van Gaal, intervistato da NOS ha commentato l’1-1 dell’Olanda contro l’Ecuador. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Ancora una volta abbiamo giocato male in fase di possesso. La squadra ci prova, ma devi avere la qualità per dimostrare quanto vali. Abbiamo perso tutti i duelli e spesso gli abbiamo dato palla. È incredibile come abbiamo giocato, ma anche se non siamo stati in partita abbiamo concesso poco».

GIOCO – «Nathan Aké era il nostro uomo libero e avrebbe dovuto prendere più iniziativa prima dell’intervallo. Gliel’ho detto anche a fine primo tempo e ha fatto meglio nella ripresa. Ma se tutta la squadra non riesce a trovare il proprio compagno, diventa difficile ed è meglio ottenere un pareggio che niente».

QUALIFICAZIONE – «In Nations League abbiamo dimostrato di saper giocare bene, ma questi sono avversari di uno stile diverso che cercano di ostacolarci. Non sono così triste, non abbiamo ancora perso, siamo in vetta e starò al fianco dei miei giocatori».