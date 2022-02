Olympiacos Atalanta, Carrera: «Dea favorita, Pasalic pedina da sfruttare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex nerazzurro Carrera ha parlato della sfida di Europa League tra Olympiacos e Atalanta

Massimo Carrera, ex allenatore dell’AEK Atene ed ex calciatore dell’Atalanta, in un intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del match di questa sera tra la Dea e l’Oympiacos.

OLYMPIACOS – «I greci faranno una partita più aggressiva rispetto a quella di Bergamo, dove sono andati subito in vantaggio, si sono chiusi e poi hanno preso il 2-1. Eppure hanno dimostrato di avere qualità e di saper giocare a calcio. In casa faranno quel qualcosina in più. Del resto nell’Olympiacos ci sono calciatori forti che ricordo dai tempi in cui allenavo l’Aek: El Arabi, Masouras e il mediano Camara. E poi ora è arrivato Manolas: in difesa sono alti e sfrutteranno i calci piazzati».

ATALANTA – «Farà la sua partita come sempre, senza guardare il risultato dell’andata o aspettare gli avversari. La squadra di Gasperini è abituata a proporre il proprio gioco ovunque. Ha qualcosa in più dell’Olympiacos e tutte le carte in regole per passare il turno, anche se non sarà semplice e l’avversario non va affatto sottovalutato».

PASALIC – «Pasalic in attacco o no? Ho avuto Mario allo Spartak e posso dire che è una pedina da sfruttare. Potrebbe giocare in quel ruolo perché ha qualità ed è bravo a capitalizzare le occasioni sotto porta».