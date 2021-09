Onana Inter, c’à l’accordo col giocatore: i dettagli

Calciomercato Inter: i nerazzurri avrebbero già trovato l’intesa di massima col portiere Onana. I dettagli

Questa sarà l’ultima stagione di Samir Handanovic come portiere dell’Inter. Il contratto del portiere sloveno scade il 30 giugno e la dirigenza non ha intenzione di prolungarlo ulteriormente. Per questo motivo Marotta e Ausilio stanno già passando al setaccio il mercato degli estremi difensori, in cerca di occasioni.

Secondo Il Corriere dello Sport la dirigenza nerazzurra avrebbe “bloccato” André Onana, portiere dell’Ajax ormai ai margini della rosa dopo la squalifica per doping. Con il portiere camurunese si sarebbe già arrivati ad un’intesa di massima ma è vietato considerarla di ferro, soprattutto con un’altra sessione di mercato a gennaio.