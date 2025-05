Onana, nuovo record negativo per il portiere del Manchester United: è l’unico in Europa, ecco di cosa si tratta

André Onana conquista, suo malgrado, un nuovo record negativo: in Europa è l’unico calciatore in Europa ad aver perso tre finali…

Andre Onana entra nei libri dei record, ma per motivi tutt’altro che lusinghieri. Come riportato da Goal.com, il portiere del Manchester United è diventato il primo giocatore nella storia a perdere tre finali europee con tre club diversi. L’ultima sconfitta è arrivata mercoledì a Bilbao, dove i Red Devils sono stati battuti 1-0 dal Tottenham nella finale di Europa League. Un epilogo amaro che segna ulteriormente una stagione complicata per lo United e per lo stesso Onana, spesso criticato per prestazioni altalenanti e responsabilità in alcune sconfitte pesanti.

Il portiere camerunese aveva già perso la finale di Europa League del 2017 con l’Ajax, proprio contro il Manchester United, e quella di Champions League nel 2023 con l’Inter, battuta dal Manchester City. Nonostante questi insuccessi a livello continentale, Onana vanta comunque un palmarès di tutto rispetto: tre Eredivisie con l’Ajax, una Coppa Italia con l’Inter e la recente FA Cup vinta con il Manchester United. Tuttavia, la sua carriera europea sembra segnata da un destino beffardo. Ora il numero 24 dei Red Devils spera di chiudere la stagione con un ultimo sussulto positivo: domenica all’Old Trafford arriva l’Aston Villa, ancora in corsa per la Champions League, e per Onana sarà l’occasione di riscattarsi davanti al proprio pubblico.