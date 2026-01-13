Connect with us

Open VAR, De Marco chiarisce il contatto Rrahmani‑Mkhitaryan: «Doveri promosso». I dettagli

Open VAR, De Marco chiarisce il contatto Rrahmani‑Mkhitaryan: «Doveri promosso». Tutti i dettagli e le ultime

Il lunedì sera di DAZN ha contribuito a chiarire uno degli episodi più discussi del big match di San Siro. Nel corso di Open VAR sono stati infatti diffusi gli audio inediti del confronto tra l’arbitro Doveri e la sala VAR, occupata da Di Bello e Di Paolo. La ricostruzione ha confermato la correttezza della decisione finale, evidenziando come l’intervento della tecnologia sia stato determinante per correggere una valutazione iniziale non precisa.

All’inizio dell’azione, Doveri – pur essendo vicino al contatto ma con una visuale non perfetta – aveva lasciato proseguire il gioco. È stato Di Bello, dalla sala VAR, a richiamare subito l’attenzione sul pestone: dopo aver analizzato le immagini, il direttore di gara è stato invitato all’On Field Review. Una volta davanti al monitor, Doveri ha rapidamente confermato il fallo, spiegando ai giocatori del Napoli, tra cui Di Lorenzo e Rrahmani, che il contatto era evidente: “Lo prende pieno”, ha ribadito prima di indicare il dischetto.

Nel commento tecnico, Andrea De Marco ha definito il rigore “giusto e codificato”, paragonandolo a un episodio simile visto nel derby tra Pavlovic e Thuram. L’ex arbitro ha aggiunto che un’ammonizione per Rrahmani sarebbe stata appropriata, pur elogiando la gestione complessiva di Doveri, capace di mantenere una soglia del fallo molto alta e di farsi rispettare in una gara ad altissima tensione. Nonostante le proteste furiose di Antonio Conte – poi sanzionato con due giornate di squalifica – l’analisi tecnica conferma che il pestone su Mkhitaryan fosse da punire senza alcun margine di dubbio.

