Operato al cuore Koeman, il mondo dei social si stringe attorno a lui – VIDEO

Tantissimi sui social network hanno manifestato la loro solidarietà verso Koeman dopo la sua operazione al cuore – VIDEO

Tanta apprensione in Olanda come nel resto del mondo per la notizia del ricovero d’urgenza di Ronald Koeman e della successiva operazione al cuore.

Moltissimi appassionati di calcio si sono stretti attorno al commissario tecnico della nazionale olandese sui social network. Fortunatamente, al momento sembra che le condizioni di salute dell’ex tecnico dell’Everton non siano gravi.