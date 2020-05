Koeman ricoverato per problema al cuore: le ultime sul CT dell’Olanda

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano olandese De Telegraaf, Ronald Koeman è stato ricoverato quest’oggi in ospedale a causa di problemi al cuore.

Il commissario tecnico dell’Olanda è stato portato con urgenza all’ospedale di Amsterdam per essere sottoposto a un cateterismo cardiaco. Le condizioni dell’ex difensore di Barcellona e Ajax al momento dovrebbero essere stabili. Il manager dell’allenatore e della moglie, fa sapere l’Ansa, hanno confermato l’accaduto.

Bondscoach Ronald Koeman is met hartproblemen opgenomen in het AMC waar hij aan het eind van de middag hartcatheterisatie heeft ondergaan. De ex-international werd vanuit zijn woonplaats in allerijl met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

— Jack van Gelder (@jackvangelder) May 3, 2020