Oriali: «Non contenti del sorteggio, non so cosa sia peggio tra Portogallo e Turchia»

Lele Oriali ha parlato a margine del Golden Foot, dove gli è stato assegnato il premio Golden Foot legend. Le parole dell’ex dirigente dell’Inter a Sky.

MONDIALI – «Non siamo rimasti contenti del sorteggio, pensavamo un pochino meglio. La speranza di giocare in casa la seconda ce l’avevamo, poi non so dove sia peggio giocare se in Portogallo o Turchia. Sono due squadre forti e in casa ancora di più».

AVERE GIORNI PER PREPARARE I PLAYOFF – «Spero e mi auguro di avere qualche giorno in più per preparare i playoff e lo capisca anche chi di dovere. C’è di più in palio rispetto a una partita singola, spero ci sia un po’ più di sensibilità e ci diano qualche giorno in più per preparare i sorteggi».

PALLONE D’ORO – «Ad Eriksen lo darei comunque, per quanto visto in campo lo darei a Jorginho e non è per campanilismo»