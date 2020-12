Orsato miglior arbitro al mondo, Nicchi: «Una cosa che fa molto piacere»

Daniele Orsato è stato nominato come miglior arbitro del mondo dall’Iffhs: ecco il commento di Marcello Nicchi, presidente dell’AIA

Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, ha parlato di Daniele Orsato ai microfoni di Radio Rai 1.

ORSATO MIGLIOR ARBITRO DEL MONDO – «E’ una cosa che ci fa molto piacere, così come le congratulazioni che ci sono arrivate. E’ un riconoscimento per l’uomo e per l’arbitro. In futuro il livello potrebbe essere ancora più alto, speriamo, tutti quelli che lasciano per raggiungimento di limite d’età hanno lasciato una scuola e una operazione di miglioramento indescrivibile».