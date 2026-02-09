Osimhen Lookman, la verità sulla lite con la Nigeria: il ct Chelle svela cosa è successo realmente in campo. La rivelazione!

Osimhen Lookman, il ct della Nigeria Chelle ha svelato cosa è successo realmente in Coppa d’Africa nella lite con il Mozambico

Ai microfoni di‘After Afrique’ su RMC Sport, il CT della Nigeria Eric Chelle è tornato a parlare della lite avvenuta in campo tra Osimhen e Lookman contro il Mozambico in Coppa d’Africa. Le sue parole.

PAROLE – «In campo c’è stata una discussione con Lookman. “Victor gli ha detto: ‘Dobbiamo smetterla di giocare davanti alla porta’. Gli animi si sono scaldati, c’è c’è stato un piccolo scontro, ma fa parte della vita di uno spogliatoio. A fine match Victor era ancora nervoso, aveva bisogno di tempo per calmarsi. Una volta fatto, è tornato il Victor che conosciamo. Non è mai stato in dubbio che giocasse contro l’Algeria.

Quello che succede nello spogliatoio resta lì. Non ho nemmeno dovuto intervenire: tornati in hotel hanno parlato tra loro ed era tutto finito. Osimhen è una macchina. Se in allenamento non segna, impazzisce. Per lui non è una sagra della parrocchia, vuole vincere tutto. Lookman È uguale, ma più calmo. Ho visto molti attaccanti, ma come calciano loro, destro e sinistro… è un livello altissimo».