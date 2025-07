Osimhen, assalto del Galatasaray per l’attaccante: il Napoli rifiuta la prima offerta, troppo bassa per ADL

Victor Osimhen ha scelto il Galatasaray, ma ora i turchi devono convincere il Napoli: respinta la prima offerta, considerata troppo bassa

Victor Osimhen e il Galatasaray, un flirt che potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più serio. L’attaccante nigeriano sembra aver fatto la sua scelta, lasciando filtrare il desiderio di trasferirsi in Turchia, dove il club di Istanbul è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Osimhen, corteggiato a lungo dall’Al-Hilal e ora apparentemente affascinato dal progetto giallorosso, ha un contratto con il Napoli fino al 2026, ma con una clausola da 130 milioni di euro che potrebbe decadere già tra pochi giorni. In quel caso, come riportato da la Gazzetta dello Sport, la trattativa diventerebbe totalmente privata, e il prezzo della “libertà reciproca” lo stabilirebbe Aurelio De Laurentiis: non meno di 75 milioni di euro.

Il Galatasaray, dal canto suo, è arrivato a offrirne 60, con una proposta di pagamento dilazionato in due anni. Non basta, ma è un segnale forte. Altrettanto importante l’offerta contrattuale messa sul piatto per Osimhen: 16 milioni netti a stagione, più ricchi accordi di sponsorizzazione. Una cifra da pascià, per convincere il centravanti a rinunciare alla Premier o alla Liga e abbracciare l’entusiasmo turco.

Il Napoli, però, non ha intenzione di svendere il suo numero 9, protagonista assoluto dello scudetto 2022-23. A dicembre, Osimhen aveva rinnovato ottenendo un super ingaggio da 11 milioni netti (diventati 12 a luglio), ma anche un’opzione per il club di estendere il contratto fino al 2027. Ora quella clausola da 130 milioni è l’ago della bilancia: se scade, ogni trattativa dovrà passare da De Laurentiis.

Nel frattempo, il giocatore è atteso a Dimaro per il ritiro il 15 luglio. Se non ci saranno sviluppi, dovrà unirsi ai compagni per visite mediche e preparazione. Ma il tempo stringe e il Napoli vuole chiarezza. Il Galatasaray ha fretta di chiudere, anche per evitare nuovi inserimenti sauditi last minute. La volontà di Osimhen c’è. Ora servono i soldi.