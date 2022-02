ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ostigard: «Il Genoa crede alla salvezza, vogliamo restare in Serie A». Le parole del centrale norvegese

Leo Ostigard, difensore del Genoa, ha parlato a DAZN dopo Genoa-Inter.

PAREGGIO – «Per noi ogni punto è importante, contro una grande è importante. Abbiamo provato a vincere, diamo tutto ogni giorno: abbiamo fatto un’ottima gara e siamo soddisfatti».



SALVEZZA – «Se ci credo? Certo, non gioco per altro: ci crediamo, vogliamo restare in Serie A. Ci proviamo e combattiamo ogni giorno, possiamo fare solo quello. Dobbiamo far punti e vedere se sopravvivremo. Abbiamo avuto chances per segnare, ci è mancato solo qualche dettaglio nell’ultima parte».