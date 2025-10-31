Ottolini Juventus: il nuovo direttore sportivo è scelto! Tutti i dettagli sul ritorno e sulla rivoluzione bianconera

Ottolini Juventus,tornerà a Torino per completare il nuovo assetto dirigenziale del club. Affiancherà Comolli, Chiellini e Modesto

Come riportato da Giovanni Albanese su La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha ormai scelto il suo nuovo direttore sportivo. Ufficialmente la ricerca è ancora aperta, come ha dichiarato il direttore generale Damien Comolli («la ricerca è ancora aperta»), ma ufficiosamente il nome è uno solo: Marco Ottolini.

L’ex dirigente del Genoa, che aveva già lavorato alla Continassa, è pronto a fare ritorno a Torino per entrare a far parte del nuovo assetto societario bianconero. Segnale chiaro di una rivoluzione che, dopo la panchina, sta investendo anche la dirigenza.

«Stiamo raggiungendo il nostro obiettivo»

Proprio Comolli, nel corso di un recente intervento, ha lasciato intendere che la scelta definitiva sia ormai vicina: «Stiamo raggiungendo il nostro obiettivo». E il nome, appunto, è quello di Ottolini, figura ben nota nell’ambiente juventino.

Tra il 2018 e il 2022 ha ricoperto un ruolo importante all’interno dell’area tecnica della Vecchia Signora, occupandosi del monitoraggio dei calciatori in prestito e dei rapporti con i club partner del “Progetto Club 15”, lavorando a stretto contatto con Claudio Chiellini, fratello di Giorgio. L’esperienza successiva al Genoa gli ha permesso di acquisire maggiore autonomia nella gestione diretta delle operazioni di mercato.

Il nuovo ruolo nella Juventus

Nel suo ritorno alla Juventus, Ottolini non sarà un direttore sportivo in senso tradizionale, ma un “braccio operativo” della nuova struttura dirigenziale. Collaborerà direttamente con Damien Comolli (direttore generale), Giorgio Chiellini (Director of Football Strategy) e François Modesto (direttore tecnico), con il compito di coordinare scouting e trattative di mercato.

La rivoluzione bianconera è completa

La Madama sta completando la sua trasformazione. Dopo l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina, chiamato a raccogliere l’eredità di Igor Tudor, il ritorno di Marco Ottolini segna l’ultimo tassello della nuova era juventina: una struttura solida, internazionale e con una chiara divisione di competenze per rilanciare il progetto tecnico e sportivo del club.