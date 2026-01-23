Ouedraogo Genoa: ufficiale il baby colpo per il Grifone. Chi è tutti i dettagli dell’operazione con la Virtus Francavilla

Ouedraogo Genoa: è stato ufficializzato l’arrivo del classe 2007 dalla Virtus Francavilla. Tutti i dettagli e il comunicato su chi è il giocatore

Il Genoa continua a costruire le fondamenta per il futuro, confermando una strategia di mercato sempre attenta ai migliori prospetti dei campionati minori. Dopo aver sondato il terreno internazionale, la dirigenza rossoblù ha pescato in Italia, precisamente in Puglia, assicurandosi uno dei giovani più interessanti del panorama dilettantistico nazionale. Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale nel pomeriggio di oggi, 23 gennaio 2026, il club ligure ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo di Latif Ouedraogo.

Chi è il nuovo acquisto rossoblù

Nato il 23 ottobre 2007 e originario del Burkina Faso, Ouedraogo è un esterno sinistro di grande spinta e fisicità. Nonostante la giovanissima età (ha da poco compiuto 18 anni), il ragazzo è riuscito a imporsi in un campionato complesso e agonisticamente probante come la Serie D, vestendo la maglia della Virtus Francavilla. Il club pugliese è stato la vetrina perfetta per il ragazzo. Ouedraogo si è distinto per la capacità di coprire tutta la fascia mancina, abbinando doti atletiche importanti a una buona tecnica di base, qualità che hanno convinto gli scout del Genoa a chiudere l’operazione bruciando la concorrenza.

Destinazione Primavera: la strategia del Grifone

Il giocatore non sarà, almeno per il momento, a disposizione della prima squadra di Daniele De Rossi, ma è stato immediatamente aggregato alla formazione Primavera. L’obiettivo della società è chiaro: inserire Ouedraogo nel meccanismo delle giovanili, permettendogli di ambientarsi a Genova e di completare la sua maturazione tattica in un contesto d’élite come il campionato Primavera 1. L’acquisto di Ouedraogo, unito a quello recente del classe 2009 Yoka, testimonia la vitalità del settore giovanile rossoblù, sempre a caccia di diamanti grezzi da sgrezzare per creare valore tecnico ed economico per il club. Un benvenuto caloroso per un ragazzo che sogna, un giorno, di calcare il prato del “Ferraris” coi grandi.