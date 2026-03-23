Padova, ufficiale la scelta del nuovo allenatore: arriva Breda! Il comunicato

Padova, ufficiale la scelta del nuovo allenatore: arriva Roberto Breda! Il comunicato del club con tutti i dettagli sul contratto

Il Padova ha deciso di cambiare guida tecnica dopo il ko interno contro il Palermo, risultato che ha portato all’addio di Matteo Andreoletti, allenatore protagonista fin qui della stagione biancoscudata. Al suo posto è stato scelto Roberto Breda, tecnico veneto con una lunga esperienza tra Serie B e Serie C, chiamato ora a guidare la squadra in un finale di campionato delicato e decisivo. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal club, che ha confermato l’ingaggio del nuovo allenatore nella giornata di lunedì 23 marzo.

Roberto Breda nuovo allenatore del Padova

Il Padova ha comunicato che Breda ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026, con opzione, e che la presentazione ufficiale è stata fissata per mercoledì allo stadio Euganeo. Si tratta di una scelta immediata, maturata nel tentativo di dare una scossa all’ambiente dopo un weekend che ha ridisegnato più di una panchina nel campionato cadetto. Il nuovo tecnico porta con sé un bagaglio importante: da allenatore ha guidato, tra le altre, Reggina, Salernitana, Vicenza, Latina, Ternana, Virtus Entella, Perugia, Livorno, Pescara, Ascoli e ancora Salernitana.

Obiettivo salvezza per i biancoscudati

A sei giornate dalla fine della regular season, il compito affidato a Breda è chiaro: mettere in sicurezza la permanenza del Padova in Serie B. La squadra biancoscudata, neopromossa, si trova infatti in una zona di classifica molto delicata e ha bisogno di una svolta immediata nei risultati per allontanarsi dalla zona più calda. Proprio per questo il club ha deciso di intervenire subito, puntando su un allenatore abituato a gestire situazioni complesse e chiamato ora a ridare equilibrio, fiducia e punti a una squadra che vuole difendere la categoria.

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IL COMUNICATO – «Il Calcio Padova comunica che da oggi Roberto Breda è il nuovo allenatore della prima squadra. Mister Breda ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Calcio Padova fino al 30 giugno 2026 con opzione».