Pagelle Atalanta Juve, i nerazzurri stendono i bianconeri! Scamacca, Sulemana e Pasalic decidono la sfida. I VOTI

1 ora ago

Pagelle Atalanta Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match dei quarti di finale di Coppa Italia 2025/26

Pagelle Atalanta Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, validoper i quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026.

Questa partita non è stato solo un passo verso una semifinale: è stato un banco di prova per ambizioni stagionali e caratteri. Una sfida al cardiopalma tra due grandi protagoniste dela campionato italiano. Ecco i voti:

PAGELLE ATALANTA JUVE

ATALANTA – Carnesecchi 6,5; Scalvini 6,5 (76′ Kossounou 6), Djimsiti 6,5, Ahanor 6,5; Zappacosta 6 (71′ Bellanova 6,5), De Roon 6,5, Ederson 7, Bernasconi 6,5; De Ketelaere 5,5 (83′ Pasalic 6,5), Raspadori (75′ Krstovic 6,5); Scamacca 7 (70′ Sulemana 6,5).

JUVENTUS – Perin 5,5; Kalulu 5, Bremer 5, Gatti 5,5 (64′ Boga 6), Kelly 5; Thuram 5,5, Locatelli 6 (74′ Koopmeiners 5,5); Conceicao 5 (80′ Zhegrova sv), McKennie 4,5, Cambiaso 5,5 (80′ Openda sv); David 6 (74′ Holm 5,5)

